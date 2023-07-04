Площадь лесных пожаров в Якутии и на Дальнем Востоке снизилась за последние пять лет

Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал, что площадь лесных пожаров в Якутии и на Дальнем Востоке по состоянию на 3 июля в разы ниже средних значений за пять предыдущих лет.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Так, среднепятилетний показатель по всему Дальнему Востоку составляет 1,8 млн га, а сегодня площадь, пройдённая огнём, — 862,5 тыс. га, по Якутии — 732,4 тыс. га и 75,1 тыс. га соответственно», — уточнил Венглинский.

В Рослесхозе также заявили о сохранении федерального финансирования на охрану лесов от пожаров на уровне прошлого года. Общая сумма составляет 14,2 млрд рублей. Кроме того, средства регионов позволят выделить дополнительно 11,4 млрд рублей. Деньги будут использованы для борьбы с лесными пожарами, проведения авиационных и наземных патрулирований. Особое внимание будет уделено Якутии, где финансирование на эти цели составляет 2,6 млрд рублей.

По словам замруководителя, в Якутии активно проводится ликвидация пожаров на отдалённых территориях при помощи наземных и авиационных средств. Кроме того, в этом регионе и в Магаданской области используются специальные самолёты-зондировщики, которые вызывают искусственные осадки. На объектах населённых пунктов также осуществляется прокладывание дополнительных минполос.

Ранее, по сообщению НСН, режим ЧС ввели на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились из-за сильной жары и грозы.