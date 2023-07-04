«Кинопоиск» обжалует решение о штрафе за демонстрацию фильмов с ЛГБТ без отметки «18+»

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«Кинопоиск» намерен обжаловать решение суда о штрафе за демонстрацию ряда фильмов с ЛГБТ без отметки «18+».
«Кинопоиск» обжалует решение о штрафе за демонстрацию фильмов с ЛГБТ без отметки «18+»
  • Gettyimages.ru
  • © Rouzes

Об этом RT сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. 

«Мы планируем обжаловать решение суда, т. к. закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации», — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе заявили, что по ряду фильмов с ЛГБТ была заменена маркировка на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

В «Кинопоиске» выразили надежду на то, что текущую практику штрафов в отношении онлайн-кинотеатров пересмотрят в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться лишь в случае неисполнения требований от госорганов.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы обязал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выплатить штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию фильмов, где показаны нетрадиционные сексуальные отношения. Они были показаны без отметки «18+».

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