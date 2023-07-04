Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+»

Замоскворецкий суд Москвы обязал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выплатить штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию фильмов, где показаны нетрадиционные сексуальные отношения. Они были показаны без отметки «18+».

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