Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+»

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Замоскворецкий суд Москвы обязал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выплатить штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию фильмов, где показаны нетрадиционные сексуальные отношения. Они были показаны без отметки «18+».
Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+»
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasija Vujic

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать ООО «Кинопоиск» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России и назначить штраф в размере 1 млн рублей», — говорится в постановлении судьи.

Как пишет агентство, причиной штрафа стал ряд фильмов онлайн-кинотеатра без маркировки «18+».

Ранее Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,8 млн рублей за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений.

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