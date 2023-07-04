Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+»
- Gettyimages.ru
- © Anastasija Vujic
Об этом сообщает ТАСС.
«Признать ООО «Кинопоиск» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России и назначить штраф в размере 1 млн рублей», — говорится в постановлении судьи.
Как пишет агентство, причиной штрафа стал ряд фильмов онлайн-кинотеатра без маркировки «18+».
Ранее Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,8 млн рублей за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений.