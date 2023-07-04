Путин заявил, что против России ведётся гибридная война

Российский лидер Владимир Путин заявил, что против России, по сути, ведётся гибридная война.

Об этом Путин сказал в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Сейчас против нас, по сути, ведётся гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции», — заявил глава государства.

Он отметил, что страна продолжит уверенно противостоять внешнему давлению и санкциям.

Также Путин заявил о приверженности Шанхайской организации сотрудничества формированию справедливого и многополярного миропорядка.