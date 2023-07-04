Треть автовладельцев в России по пути на работу проводят в пробках до получаса

СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» в ходе совместного исследования, проведённого среди автомобилистов, выяснили, что треть респондентов, добираясь на работу на автомобиле, стоят в пробке 30 минут.

Об этом пишет «Российская газета».

Большинство автовладельцев (85%) признались, что добираются до работы на личном транспорте.

Более трети (37%) едут на работу около часа, ещё столько же — до получаса. 17% тратят на поездку в офис около полутора часов, а 9% — два часа и более.

Из всего времени, потраченного на дорогу на работу, треть респондентов стоят в пробке 30 минут, 25% — около 15 минут, 17% — около часа, 6% — до полутора часов. Лишь 17% опрошенных добираются до работы почти без задержек.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».