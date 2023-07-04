В Госдуме назвали переход к защищённому интернету способом борьбы с мошенническими сайтами

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр.

Депутат отметил, что перспектива борьбы с различного рода кибермошенничеством и обманом граждан может быть только в случае перехода к формату защищённых сайтов, регистрирующихся путём дополнительной верификации предприятия.

«Граждане также будут заходить на различные ресурсы. И с наличием поддомена, и без наличия поддомена. Они (граждане. — RT) не являются специалистами IT-сегмента и в любом случае будут попадать на различного рода фишинговые сайты, сайты-двойники и чисто мошеннические ресурсы», — считает Свинцов.

По его мнению, принятие предложенных решений кардинальным образом не улучшит ситуацию, однако инициативу можно поддержать «просто в качестве эксперимента».

«Но ещё раз подчеркну, что количество создаваемых ежедневно ресурсов настолько велико, что даже Роскомнадзор не всегда успевает в разумные сроки блокировать те или иные ресурсы. Во-первых, нужно сначала найти, а для этого должны быть автоматизированные системы. А во-вторых, необходимы системы анализа жалоб, так как, когда появляется большое количество жалоб на тот или иной ресурс, это может быть заказом недобросовестных конкурентов. Поэтому перспектива пяти ближайших лет — переход к защищённому интернету, когда граждане вообще не смогут попасть на мошеннические сайты в силу того, что они просто будут отсутствовать в легальном интернете, защищённом государством», — заключил собеседник RT.

Ранее Сухарев предложил создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций.

В обращении законодатель отметил, что в последние годы лица, не имеющие соответствующих лицензий на осуществление игорной деятельности, создают в сети нелегально действующие онлайн-ресурсы якобы букмекерских контор, казино и так далее, находящиеся вне правового регулирования и не гарантирующие гражданам возврата их средств.

Подробнее — в материале RT.