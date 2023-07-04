Депутат ГД Сухарев предложил создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в последние годы лица, не имеющие соответствующих лицензий на осуществление игорной деятельности, создают в сети «Интернет» нелегально действующие онлайн-ресурсы якобы букмекерских контор, казино и т. п., находящиеся вне правового регулирования и не гарантирующие гражданам возврата их средств.

Как подчеркнул Сухарев, для рядового гражданина указанные ресурсы визуально трудно отличить от сайтов легально действующих букмекерских контор. Далеко не все игроки способны проявить должную внимательность и проверить, имеются ли у игровой онлайн-площадки соответствующие законные основания для деятельности, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания специального поддомена с ограниченным доступом, на котором будут размещаться исключительно онлайн-ресурсы легально действующих на территории Российской Федерации организаторов азартных игр и доступ к которому не будут иметь третьи лица, в том числе организаторы мошеннических схем в игорном деле», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время как в России, так и в зарубежных странах действуют специализированные поддомены с ограниченным доступом, например gov.ru — поддомен, используемый органами власти.