Депутат ГД Сухарев предложил создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Сухарев предложил создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций
  • Gettyimages.ru

В обращении законодатель отметил, что в последние годы лица, не имеющие соответствующих лицензий на осуществление игорной деятельности, создают в сети «Интернет» нелегально действующие онлайн-ресурсы якобы букмекерских контор, казино и т. п., находящиеся вне правового регулирования и не гарантирующие гражданам возврата их средств.

Как подчеркнул Сухарев, для рядового гражданина указанные ресурсы визуально трудно отличить от сайтов легально действующих букмекерских контор. Далеко не все игроки способны проявить должную внимательность и проверить, имеются ли у игровой онлайн-площадки соответствующие законные основания для деятельности, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания специального поддомена с ограниченным доступом, на котором будут размещаться исключительно онлайн-ресурсы легально действующих на территории Российской Федерации организаторов азартных игр и доступ к которому не будут иметь третьи лица, в том числе организаторы мошеннических схем в игорном деле», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время как в России, так и в зарубежных странах действуют специализированные поддомены с ограниченным доступом, например gov.ru — поддомен, используемый органами власти.

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