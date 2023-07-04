Новые приложения для предпринимателей запустят в Московской области

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В Московской области планируют запустить ещё пять новых онлайн-сервисов для предпринимателей региона.
Новые приложения для предпринимателей запустят в Московской области
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Среди новых приложений: «Путь экспортёра», «Поставь товар в контейнер», «Открой бизнес на 1—2-х этажах МКД», «Начни бизнес в парках», «Начни производство быстро». Они помогут как в открытии бизнеса, так и в его развитии.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева напомнила, что 30 июня был запущен сервис «Вывеска + фасадная схема».

Ранее телеканал «360» сообщил, что, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, 22—24% всех доходов регион получает от малого и среднего бизнеса.

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