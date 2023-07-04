Мишустин включил доступность и безопасность школ и детсадов в критерии оценки губернаторов

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении критериев оценки эффективности работы губернаторов.
Мишустин включил доступность и безопасность школ и детсадов в критерии оценки губернаторов
  • РИА Новости

«Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений», — говорится в сообщении кабмина.

В методику расчёта уровня образования включили показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечение охраны и доступность зданий для детей-инвалидов.

Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.

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