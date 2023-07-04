Мишустин включил доступность и безопасность школ и детсадов в критерии оценки губернаторов
- РИА Новости
«Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений», — говорится в сообщении кабмина.
В методику расчёта уровня образования включили показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечение охраны и доступность зданий для детей-инвалидов.
Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.