ФНС и ФССП начнут обмениваться данными для защиты прав мобилизованных

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения, которые приведут к тому, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будут обмениваться информацией для обеспечения прав подлежащих призыву.
ФНС и ФССП начнут обмениваться данными для защиты прав мобилизованных
  • РИА Новости

Как напомнили на сайте кабмина, мобилизованные, отправившиеся в зону СВО, согласно закону могут подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов.

«Передача сведений из федеральной налоговой службы в федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производства», — говорится в сообщении.

Ранее кабмин России постановил с 1 октября увеличить на 10,5% оклады военных и ряда силовиков.

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