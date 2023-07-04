Росавиация заявила о штатной работе всех аэропортов, кроме Внуково

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Росавиация заявила, что ограничения на работу коснулись лишь Внукова, все остальные аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Росавиации добавили, что ограничения по приёму и выпуску самолётов в аэропорту Внуково продлены до 08:00.

«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внукове введены ограничения на приём/выпуск воздушных судов с 05:10... Ограничения по приёму/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что пять самолётов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Внуково, направлены в другие аэропорты.

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