Росавиация заявила о штатной работе всех аэропортов, кроме Внуково

Росавиация заявила, что ограничения на работу коснулись лишь Внукова, все остальные аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Росавиации добавили, что ограничения по приёму и выпуску самолётов в аэропорту Внуково продлены до 08:00.

«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внукове введены ограничения на приём/выпуск воздушных судов с 05:10... Ограничения по приёму/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что пять самолётов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Внуково, направлены в другие аэропорты.