ТАСС: авианосец «Адмирал Кузнецов» может быть передан флоту в конце 2024 года

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Тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» может быть передан Военно-морскому флоту России в конце 2024 года.

Об этом информирует ТАСС.

«Заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные — осенью того же года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае успешного проведения испытаний корабль может быть передан флоту в конце 2024 года.

«Если в ходе испытаний что-то пойдёт не так, то неизбежен сдвиг на 2025 год», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что передачу ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» могут сдвинуть.

Позже стало известно, что проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док.

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