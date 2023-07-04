ТАСС: авианосец «Адмирал Кузнецов» может быть передан флоту в конце 2024 года
Об этом информирует ТАСС.
«Заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные — осенью того же года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае успешного проведения испытаний корабль может быть передан флоту в конце 2024 года.
«Если в ходе испытаний что-то пойдёт не так, то неизбежен сдвиг на 2025 год», — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что передачу ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов» и крейсера «Адмирал Нахимов» могут сдвинуть.
Позже стало известно, что проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док.