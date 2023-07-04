В Екатеринбурге от удара током погиб подросток

Подросток в Екатеринбурге погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

«У дома на улице Советской в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё один юноша получил травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад в Краснодаре от удара молнии в голову погиб мужчина.

Также в СК по Амурской области заявили, что восьмилетний мальчик погиб от удара током в селе Поярково Михайловского района Приамурья.