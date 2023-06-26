В Амурской области ребёнок погиб от удара током

В СК по Амурской области заявили, что восьмилетний мальчик погиб от удара током в селе Поярково Михайловского района Приамурья.

По данным ведомства, ребёнок получил ударом тока, прикоснувшись к металлической лестнице.

«Восьмилетний мальчик на приусадебном участке домовладения получил электротравму, прикоснувшись к металлической лестнице, опирающейся на металлическую кровлю веранды. От поражения электрическим током ребёнок погиб», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок захлебнулся во время купания в бочке в одном из сёл Иркутской области.