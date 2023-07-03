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Ямальские строители восстановят сельскую школу в Волновахском районе

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Ямальские строители восстановят школу села Прохоровка Волновахского района к новому учебному году.
Ямальские строители восстановят сельскую школу в Волновахском районе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Работа уже началась. Специалисты заменили окна и приступили к внутренней отделке помещений.

Также должна быть заменена кровля, системы отопления и вентиляции. Учебные аудитории оборудуют техникой, инвентарём и мебелью.

К учебному году на подшефной территории ДНР Ямал восстановит ещё четыре школы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в ДНР прошла четвёртая волна назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Новые должности получили шесть финалистов.

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