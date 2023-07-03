Ямальские строители восстановят сельскую школу в Волновахском районе

Ямальские строители восстановят школу села Прохоровка Волновахского района к новому учебному году.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Работа уже началась. Специалисты заменили окна и приступили к внутренней отделке помещений.

Также должна быть заменена кровля, системы отопления и вентиляции. Учебные аудитории оборудуют техникой, инвентарём и мебелью.

К учебному году на подшефной территории ДНР Ямал восстановит ещё четыре школы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в ДНР прошла четвёртая волна назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Новые должности получили шесть финалистов.