В Московском доме книги прошла встреча с авторами сборника RT «Поэzия русского лета»
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В мероприятии приняли участие поэты Мария Ватутина, Игорь Караулов и Наталья Макеева.
Авторы заявили о важности новой фронтовой поэзии.
«Любая поэзия, которая работает на победу России, нужна и важна», — заявил Игорь Караулов.
Авторы прочитали свои стихи, после чего состоялась автограф-сессия.
6 июня стало известно, что сборники RT «ПоэZия русского лета» были переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
В сборник RT «ПоэZия русского лета» вошли стихи, над которыми более 20 авторов работали восемь лет. Это сборник стихотворений и поэм авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию.