В Московском доме книги состоялась встреча с авторами сборника RT «Поэzия русского лета».

В мероприятии приняли участие поэты Мария Ватутина, Игорь Караулов и Наталья Макеева.

Авторы заявили о важности новой фронтовой поэзии.

«Любая поэзия, которая работает на победу России, нужна и важна», — заявил Игорь Караулов.

Авторы прочитали свои стихи, после чего состоялась автограф-сессия.

6 июня стало известно, что сборники RT «ПоэZия русского лета» были переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В сборник RT «ПоэZия русского лета» вошли стихи, над которыми более 20 авторов работали восемь лет. Это сборник стихотворений и поэм авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию.