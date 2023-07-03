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#поэZиярусскоголета

В Московском доме книги прошла встреча с авторами сборника RT «Поэzия русского лета»

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В Московском доме книги состоялась встреча с авторами сборника RT «Поэzия русского лета».
В Московском доме книги прошла встреча с авторами сборника RT «Поэzия русского лета»
  • RT

В мероприятии приняли участие поэты Мария Ватутина, Игорь Караулов и Наталья Макеева. 

Авторы заявили о важности новой фронтовой поэзии.

«Любая поэзия, которая работает на победу России, нужна и важна», — заявил Игорь Караулов.

Авторы прочитали свои стихи, после чего состоялась автограф-сессия.

6 июня стало известно, что сборники RT «ПоэZия русского лета» были переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В сборник RT «ПоэZия русского лета» вошли стихи, над которыми более 20 авторов работали восемь лет. Это сборник стихотворений и поэм авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию.

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