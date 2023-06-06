Сборники RT «ПоэZия русского лета» переданы библиотекам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Сборники RT «ПоэZия русского лета» переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Церемония состоялась на книжном фестивале «Красная площадь» в рамках гуманитарного проекта «БиблиоДонбасс». Фонды библиотек получили 400 экземпляров книги.

«Те авторы, которые здесь представлены, и от ЛНР и ДНР, мы давно знакомы с их творчеством. И когда к нам поступит такая книга, к нему обратятся вновь. И это будет самым главным мотивом для того, чтобы дальше интегрироваться в Российскую Федерацию и продолжать насыщать наше библиотечное поле правильными, хорошими вещами», — сказала Галина Аксёнова, заместитель директора по научной и проектной деятельности Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького.

В сборник RT «ПоэZия русского лета» вошли стихи, над которыми более 20 авторов работали восемь лет. Это сборник стихотворений и поэм авторов, которые создают новую русскую фронтовую поэзию.