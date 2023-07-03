Мэр оценил в 92,5 млн рублей ущерб дорожной отрасли Ростова-на-Дону от действий ЧВК «Вагнер»
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Он подчеркнул, что ремонту подлежит более 12 кв. км дорожного полотна, также повреждены стрелочные переводы трамвайных путей.
«По предварительным расчётам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей», — приводит РИА Новости слова Логвиненко.
Мэр добавил, что повреждены пять единиц специализированной техники, ремонт которой обойдётся примерно в 63,7 млн рублей.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и военную технику, оставленную в Ростове-на-Дону после ухода бойцов ЧВК «Вагнер».