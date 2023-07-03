Мэр оценил в 92,5 млн рублей ущерб дорожной отрасли Ростова-на-Дону от действий ЧВК «Вагнер»

Ущерб дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону от действий бойцов ЧВК «Вагнер» составил 92,5 млн рублей. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он подчеркнул, что ремонту подлежит более 12 кв. км дорожного полотна, также повреждены стрелочные переводы трамвайных путей.

«По предварительным расчётам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей», — приводит РИА Новости слова Логвиненко.

Мэр добавил, что повреждены пять единиц специализированной техники, ремонт которой обойдётся примерно в 63,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и военную технику, оставленную в Ростове-на-Дону после ухода бойцов ЧВК «Вагнер».