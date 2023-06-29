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Полицейские изъяли оставленное бойцами ЧВК «Вагнер» оружие в Ростове-на-Дону

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и военную технику, оставленную в Ростове-на-Дону после ухода бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил городской общественный совет при УМВД России.
Полицейские изъяли оставленное бойцами ЧВК «Вагнер» оружие в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатомёты, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины», — приводит РИА Новости сообщение.

Также полицейские нашли оставленные БТР и УАЗ «Патриот».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с мая 2022 по май 2023 года государство заплатило более 86 млрд рублей Группе Вагнера.

Также российский лидер подчеркнул, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.

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