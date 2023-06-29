Полицейские изъяли оставленное бойцами ЧВК «Вагнер» оружие в Ростове-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и военную технику, оставленную в Ростове-на-Дону после ухода бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил городской общественный совет при УМВД России.

РИА Новости

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