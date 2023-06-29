Полицейские изъяли оставленное бойцами ЧВК «Вагнер» оружие в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
«В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатомёты, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины», — приводит РИА Новости сообщение.
Также полицейские нашли оставленные БТР и УАЗ «Патриот».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с мая 2022 по май 2023 года государство заплатило более 86 млрд рублей Группе Вагнера.
Также российский лидер подчеркнул, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.