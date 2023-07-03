Омбудсмен Волынец разъяснила предложение вернуть трудовое воспитание в школы

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, прокомментировала инициативу по возвращению трудового воспитания в школы.

«Речь идёт о том, чтобы детей научить, объяснить и показать, чтобы это было им полезно — посадка деревьев, ведение приусадебного хозяйства. Это такие навыки, которые дома ты вряд ли получишь», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, если детей будут заставлять убирать вместо техперсонала или красить вместо маляров, то это недопустимо.

Как отметила Волынец, очень важно, чтобы данная программа помогла привить ребёнку тягу к труду.

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