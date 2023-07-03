В Краснодаре полиция предотвратила заказное убийство полицейского

Пожилая жительница Краснодара заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, убийство было предотвращено, женщина задержана, сообщает городское УМВД.

Согласно данным ведомства, 82-летняя женщина заказала убийство участкового, пообещала исполнителю 1 млн рублей.

«Для подтверждения выполнения «криминального заказа» правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке», — говорится в сообщении.

После этого женщина перевела «исполнителю» часть денег и была задержана.

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