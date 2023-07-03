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Полицейский в Краснодаре вмешался в конфликт и получил огнестрельное ранение

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Полицейский в Краснодаре в своё нерабочее время вмешался в конфликт, спас прохожего и получил огнестрельное ранение, сообщает ГУ МВД по региону.
Полицейский в Краснодаре вмешался в конфликт и получил огнестрельное ранение
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что двое мужчин поссорились на улице Красноармейской, один из них начал угрожать другому охотничьим ружьём.

«Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошёл неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Сочи. Злоумышленник набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья. 

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