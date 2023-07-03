Полицейский в Краснодаре вмешался в конфликт и получил огнестрельное ранение
- Gettyimages.ru
Отмечается, что двое мужчин поссорились на улице Красноармейской, один из них начал угрожать другому охотничьим ружьём.
«Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошёл неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Сочи. Злоумышленник набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья.