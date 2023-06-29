СК заявил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье.

Как она рассказала ТАСС, 28 июня проходила операция по задержанию четырёх подозреваемых в вымогательстве. Один из предполагаемых вымогателей оказал сопротивление и произвёл не менее пяти выстрелов из пистолета в сотрудников правоохранительных органов.

«В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице. В настоящее время 26-летний подозреваемый задержан», — сказала она.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Сочи. Злоумышленник набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья.