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СК заявил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

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Официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье.
СК заявил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье
  • РИА Новости

Как она рассказала ТАСС, 28 июня проходила операция по задержанию четырёх подозреваемых в вымогательстве. Один из предполагаемых вымогателей оказал сопротивление и произвёл не менее пяти выстрелов из пистолета в сотрудников правоохранительных органов.

«В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице. В настоящее время 26-летний подозреваемый задержан», — сказала она.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Сочи. Злоумышленник набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья. 

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