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Оперативные службы: ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области, повреждена кровля

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ВС Украины обстреляли поликлинику в Черниговском районе Запорожской области. Повреждена кровля здания.
Оперативные службы: ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области, повреждена кровля
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Новомихайловское Черниговского района. Повреждена кровля поликлиники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Украинские военные также обстреляли город Васильевку Запорожской области из артиллерии, обстреляны территория кафе и гражданское предприятие.

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