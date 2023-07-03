Оперативные службы: ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области, повреждена кровля

ВС Украины обстреляли поликлинику в Черниговском районе Запорожской области. Повреждена кровля здания.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Новомихайловское Черниговского района. Повреждена кровля поликлиники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Украинские военные также обстреляли город Васильевку Запорожской области из артиллерии, обстреляны территория кафе и гражданское предприятие.