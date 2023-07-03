Доктор медицинских наук рассказал о вреде просроченной косметики для здоровья

Доктор медицинских наук заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд заявил, что просроченная или бывшая в употреблении косметика может быть вредна для здоровья.

«Вы сильно рискуете, не имея возможности проверить, в каких условиях реально хранилась, когда и как была вскрыта упаковка с косметической продукцией, соблюдались ли при её использовании элементарные нормы гигиены», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил эксперт, даже в герметично запакованной косметике с фабрики допускается содержание некоторого количества микроорганизмов, а во вскрытых и использованных товарах их становится в разы больше.

«А самыми «грязными» — просто рекордсменами по содержанию различных микроорганизмов, в том числе патогенных — являются спонжи, которые применяют для нанесения тональных кремов», — сказал Гильденскиольд.

По его словам, срок годности — это период, в течение которого консерванты способны предотвращать инфекционное загрязнение продукта, поэтому если косметика просрочена, то вероятность заражения возрастает.

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