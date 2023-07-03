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Памфилова сообщила, что в ДЭГ могут принять участие 21,5 млн человек

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Около 21,5 млн человек смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в текущем году.
Памфилова сообщила, что в ДЭГ могут принять участие 21,5 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передаёт её слова ТАСС, за предыдущие четыре года, когда было введено ДЭГ, данной формой голосования воспользовались около 5,5 млн человек, а в этом году — потенциально воспользуются 21,5 млн.

«Это была совершенно их инициатива, добровольная, с нашей стороны не было никакого нажима — 25 регионов, включая Москву. Те, у кого уже есть верифицированные записи (на портале госуслуг. — RT), — 21,5 млн человек», — сказала она.

1 июня Памфилова сообщала, что онлайн-голосование может быть применено в 20—25 российских регионах во время выборов 2023 года.

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