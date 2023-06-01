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Памфилова: онлайн-голосование на выборах-2023 могут применить в 20-25 регионах России

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Онлайн-голосование может быть применено в 20-25 российских регионах во время выборов 2023 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Она отметила, что регионы, которые будут использовать электронное голосование, будут точно известны в начале июня.

Также Памфилова заявила, что России нет смысла играть в поддавки и соблюдать ритуал приглашения на выборы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ

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