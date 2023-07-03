Суд оставил в силе основные положения приговора жителю Тульской области за дискредитацию ВС
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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, по приговору Ефремовского межрайонного суда Тульской области от 28 марта 2023 года
Москалёв был осуждён по ч. 1 ст. 280.3 УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), ему назначили наказание в виде двух лет исправительной колонии общего режима.
Защита Москалёва просила отменить наказание и вынести оправдательный приговор, а прокуратура просила изменить приговор.
В результате рассмотрения приговора в Тульском областном суде было вынесено апелляционное постановление.
Согласно постановлению, из резолютивной части приговора исключили указание о зачёте времени нахождения осуждённого под стражей в период с 28 марта 2023 года до вступления приговора в законную силу.
Также Москалёву запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.
Кроме того, была исключена из описательно-мотивировочной части приговора ссылка на доказательство — компакт-диск с результатами оперативно-розыскной деятельности.
«В остальной части приговор в отношении Москалёва А.В. оставить без изменения», — говорится в сообщении.
30 марта в МВД Белоруссии сообщили, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.