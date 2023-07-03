Сальдо: в Херсонской области решён вопрос обеспечения бутилированной водой

В Херсонской области полностью решён вопрос обеспечения бутилированной водой районов, которые пострадали после ЧП на Каховской ГЭС, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Была проблема с бутилированной водой. Потому что брать воду из водопроводной сети, из скважин пока что не везде возможно. И её уже решили, эта проблема устранена», — приводит РИА Новости слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что почти во все населённые пункты было доставлено превышающее норматив количество бутилированной воды.

Сальдо также сообщил, что более восьми тысяч человек из подтопленных после подрыва Каховской ГЭС районов получили материальную помощь.