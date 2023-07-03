Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сальдо: более восьми тысяч человек из подтопленных районов области получили выплаты

Короткая ссылка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более восьми тысяч человек из подтопленных после подрыва Каховской ГЭС районов получили материальную помощь.
Сальдо: более восьми тысяч человек из подтопленных районов области получили выплаты
  • Gettyimages.ru

«Уже более восьми тысяч людей оформили материальную помощь, и они эту материальную помощь уже реально получили, то есть работа идёт быстро и слаженно», — отметил он в эфире «Россия 24».

Сальдо добавил, что Днепр уже вошёл в природные берега, но вода, которая вышла из Каховского водохранилища, всё ещё находится на полях, а в ряде населённых пунктов ещё стоят подтопленные дома.

Ранее стало известно, что почти 15 тыс. подтопленных после подрыва Каховской ГЭС жилых домов освободилось от воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить