Сальдо: более восьми тысяч человек из подтопленных районов области получили выплаты

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более восьми тысяч человек из подтопленных после подрыва Каховской ГЭС районов получили материальную помощь.

«Уже более восьми тысяч людей оформили материальную помощь, и они эту материальную помощь уже реально получили, то есть работа идёт быстро и слаженно», — отметил он в эфире «Россия 24».

Сальдо добавил, что Днепр уже вошёл в природные берега, но вода, которая вышла из Каховского водохранилища, всё ещё находится на полях, а в ряде населённых пунктов ещё стоят подтопленные дома.

Ранее стало известно, что почти 15 тыс. подтопленных после подрыва Каховской ГЭС жилых домов освободилось от воды.