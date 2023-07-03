Сальдо: более восьми тысяч человек из подтопленных районов области получили выплаты
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«Уже более восьми тысяч людей оформили материальную помощь, и они эту материальную помощь уже реально получили, то есть работа идёт быстро и слаженно», — отметил он в эфире «Россия 24».
Сальдо добавил, что Днепр уже вошёл в природные берега, но вода, которая вышла из Каховского водохранилища, всё ещё находится на полях, а в ряде населённых пунктов ещё стоят подтопленные дома.
Ранее стало известно, что почти 15 тыс. подтопленных после подрыва Каховской ГЭС жилых домов освободилось от воды.