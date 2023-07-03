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В вузах и ссузах Казани открыли более 30 новых специальностей

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С сентября в вузах и средних профессиональных образовательных организациях будут обучать по 32 новым программам, заявила глава комитета по делам детей и молодёжи Алия Загидуллина на «Деловом понедельнике».
В вузах и ссузах Казани открыли более 30 новых специальностей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«На 2023/2024 учебный год в высших учебных заведениях по программе бакалавриата открыты семь новых специальностей, такие как теплоэнергетика и теплотехника, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, биотехнологии, экономика, экономика предприятий и организаций, финансы и кредит», — сказала Загидуллина.

В профессиональных образовательных организациях открыли 25 новых специальностей.

Также Загидуллина сообщила, что наибольшее количество бюджетных мест в вузах Казани получили инженерно-техническое направление и педагогика, передаёт «Бизнес Online».

Как отметила глава комитета, на новый учебный год вузам города выделили более 13 тыс. бюджетных и 18 тыс. коммерческих мест, а также около двух тысяч мест для целевого обучения.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии девять учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.

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