В вузах и ссузах Казани открыли более 30 новых специальностей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
«На 2023/2024 учебный год в высших учебных заведениях по программе бакалавриата открыты семь новых специальностей, такие как теплоэнергетика и теплотехника, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, биотехнологии, экономика, экономика предприятий и организаций, финансы и кредит», — сказала Загидуллина.
В профессиональных образовательных организациях открыли 25 новых специальностей.
Также Загидуллина сообщила, что наибольшее количество бюджетных мест в вузах Казани получили инженерно-техническое направление и педагогика, передаёт «Бизнес Online».
Как отметила глава комитета, на новый учебный год вузам города выделили более 13 тыс. бюджетных и 18 тыс. коммерческих мест, а также около двух тысяч мест для целевого обучения.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии девять учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.