В Москве назвали список документов для записи ребёнка в первый класс на mos.ru

В Москве рассказали, как записать ребёнка в первый класс на сайте mos.ru, и напомнили, какие для этого потребуются документы.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что родители или законные представители ребёнка могут отправить заявление о зачислении, прикрепив к нему электронные отсканированные копии необходимых документов.

Записать ребёнка в первый класс на mos.ru можно в разделе «Образование», откуда нужно перейти в раздел «Школа» и кликнуть на «Запись в первый класс».

В ведомстве уточнили список документов: копия документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий льготу и регистрацию ребёнка в Москве (только при неподтверждении во время межведомственной проверки), а также документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (для соответствующей категории заявителей).

Ранее семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.