В Москве назвали список документов для записи ребёнка в первый класс на mos.ru
- Gettyimages.ru
Об этом пишет «Вечерняя Москва».
В Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что родители или законные представители ребёнка могут отправить заявление о зачислении, прикрепив к нему электронные отсканированные копии необходимых документов.
Записать ребёнка в первый класс на mos.ru можно в разделе «Образование», откуда нужно перейти в раздел «Школа» и кликнуть на «Запись в первый класс».
В ведомстве уточнили список документов: копия документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий льготу и регистрацию ребёнка в Москве (только при неподтверждении во время межведомственной проверки), а также документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (для соответствующей категории заявителей).
Ранее семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.