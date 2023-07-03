Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: большинство жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии

Короткая ссылка
Восемь из десяти жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах, используя свои биометрические данные, говорится в новом исследовании сервиса SuperJob.
Исследование: большинство жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Против оплаты покупок таким способом чаще выступают мужчины.

Среди аргументов — неуверенность в защищённости банковского счёта, нежелание сдавать биометрию.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента проекта об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить