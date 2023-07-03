Исследование: большинство жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии

Восемь из десяти жителей Москвы не готовы расплачиваться в магазинах, используя свои биометрические данные, говорится в новом исследовании сервиса SuperJob.

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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Против оплаты покупок таким способом чаще выступают мужчины. Среди аргументов — неуверенность в защищённости банковского счёта, нежелание сдавать биометрию. Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента проекта об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.