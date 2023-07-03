В Сибири создали автономную водную беговую дорожку

В Сибирском биотехнологическом научно-образовательном центре сообщили о создании автономной водной беговой дорожки, которая поможет в реабилитации после заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЦНС, перенесённых травм и операций.

Как сообщает «Газета.Ru», дорожка установлена в мини-бассейне, подача воды обеспечивается насосной системой и фильтрами. На беговой дорожке можно установить скорость от 0,5 до 16 км/ч, а воду можно нагревать до +40 °C.

Устройство оснащено съёмными поручнями и предусматривает возможность смены угла наклона.

Ранее заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России, руководитель центра реабилитации, врач ЛФК и спортивной медицины, травматолог-ортопед Виктор Муханов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о полезных видах летних тренировок.