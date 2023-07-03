Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Сибири создали автономную водную беговую дорожку

Короткая ссылка
В Сибирском биотехнологическом научно-образовательном центре сообщили о создании автономной водной беговой дорожки, которая поможет в реабилитации после заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЦНС, перенесённых травм и операций.
В Сибири создали автономную водную беговую дорожку
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Газета.Ru», дорожка установлена в мини-бассейне, подача воды обеспечивается насосной системой и фильтрами. На беговой дорожке можно установить скорость от 0,5 до 16 км/ч, а воду можно нагревать до +40 °C.

Устройство оснащено съёмными поручнями и предусматривает возможность смены угла наклона.

Ранее заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России, руководитель центра реабилитации, врач ЛФК и спортивной медицины, травматолог-ортопед Виктор Муханов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о полезных видах летних тренировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить