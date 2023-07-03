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В Москве 51-летний водитель легкового авто скончался в результате ДТП с двумя грузовиками

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На юго-востоке Москвы водитель легкового автомобиля Hyundai скончался в ДТП, в котором его транспортное средство зажало между двумя грузовиками.
В Москве 51-летний водитель легкового авто скончался в результате ДТП с двумя грузовиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные столичной прокуратуры, которая опубликовала запись ДТП.

Авария произошла на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентская.

По предварительным данным, грузовик FAW на светофоре совершил столкновение с Hyundai, который вследствие удара врезался в стоящий впереди грузовик MAN.

Водитель легкового автомобиля, 51-летний мужчина, погиб на месте.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла дело на контроль. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о ДТП с пятью погибшими на трассе в Свердловской области.

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