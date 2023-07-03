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Песков заявил, что Аксёнова не удастся запугать покушениями

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Глава Крыма Сергей Аксёнов — настоящий боец, его не запугать покушениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Аксёнова не удастся запугать покушениями
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин постоянно получает доклады о резонансных делах.

«Аксёнов — настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости», — сказал Песков.

Кремль желает главе Крыма Сергею Аксёнову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения.

Ранее ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля Аксёнова украинским диверсантом.

Задержанный за подготовку к покушению на главу Крыма признал вину.

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