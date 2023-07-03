Социальный фонд выплатил более 7,6 миллиона рублей тюменским работодателям за полгода

Субсидии от регионального отделения Социального фонда России на сумму свыше 7,6 млн рублей с начала 2023 года получили 154 тюменских работодателя за трудоустройство безработных.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

В рамках программы СФР по субсидированию найма новых сотрудников были трудоустроены более 230 местных жителей за первые пять месяцев. Ожидается, что фонд будет компенсировать часть затрат на заработную плату новых сотрудников.

Отмечается, что субсидию могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации при условии, что их предприятия зарегистрированы до 2023 года и не имеют задолженностей по заработной плате, налогам и штрафам.

Средства выплачиваются за трудоустройство следующих категорий граждан: безработных; сотрудников, уволенных в связи с ликвидацией организации; работников, находящихся под угрозой увольнения; молодёжи в возрасте до 30 лет, ветеранов боевых действий СВО и членов семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. Также субсидию могут получить беженцы с Украины.

Претенденты на субсидию должны быть зарегистрированы в службе занятости и не состоять на должности индивидуального предпринимателя или директора организации.

Сумма субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, а также выплата учитывает сумму страховых взносов и общее количество трудоустроенных граждан.

Ранее, по сообщению НСН, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей.