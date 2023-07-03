Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $16,5 млрд с начала года

С начала 2023 года состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $16,5 млрд.

Об этом сообщается на странице «Индекса миллиардеров» Bloomberg.

Так, например, основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заработал $4,8 млрд и его состояние увеличилось до $20,2 млрд.

За аналогичный период председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $3,22 млрд — таким образом, его сумма накоплений возросла до $23,1 млрд.

В октябре российский бизнесмен, владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер заявил, что отказался от гражданства России.

Также, по данным Forbes, от российского гражданства отказался миллиардер, основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров.