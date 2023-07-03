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Исследование: 50% россиян занялись бы туризмом при условии отсутствия необходимости работать

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Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провёл исследование с целью выяснить, чем предпочли бы заняться россияне, если бы не нужно было работать.
Исследование: 50% россиян занялись бы туризмом при условии отсутствия необходимости работать
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Более половины опрошенных (51%) заявили, что не могут представить свою жизнь без работы, тогда как 49%, напротив, признались, что могли бы не работать.

В числе популярных занятий для жизни россияне назвали туризм (50%), ведение домашнего хозяйства (38%), хобби и саморазвитие (36%), воспитание детей или внуков (26%).

Ещё 24% респондентов заявили о желании начать свой бизнес, 23% посвятили бы свободное время занятию спортом, а 22% — наукой и образованием.

По 16% голосов были отданы работе на благо обществу и искусству, ещё 12% — благотворительной деятельности.

Ранее семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.

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