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Сенатор Ковитиди заявила, что заказчики покушения на главу Крыма будут наказаны

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова украинским диверсантом.
Сенатор Ковитиди заявила, что заказчики покушения на главу Крыма будут наказаны
  • РИА Новости

«Очередное покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова в очередной раз подтверждает, что Украина является государством-террористом. Крымчане возмущены действиями киевского режима, системно пытающегося расправиться путём террора с любимым крымчанами народным лидером», — подчеркнула парламентарий.

Она выразила уверенность, что заказчики «будут установлены и наказаны».

«Но расслабляться не стоит, Украина токсична для всей Европы, которая поймёт, что на Украине надо — необходимо — срочно наводить порядок и справится с этим только Россия. Для заполненной украинскими мигрантами Европы уже тоже понятно, что Украина больна, при этом терроризм лишь часть её заболевания, лекарство есть — применяемая Россией СВО», — заключила собеседница RT.

Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова украинским диверсантом.

Уточняется, что покушение пытался осуществить завербованный СБУ россиянин, прошедший на Украине обучение подрывной деятельности.

Мужчину арестовали, возбуждены уголовные дела.

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