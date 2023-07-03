Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психолог Баринова рассказала, как гиперопека влияет на детей

Короткая ссылка
Педагог-психолог, нейропсихолог и детский психолог Сусанна Баринова рассказала, как гиперопека родителей влияет на психическое состояние ребёнка.
Психолог Баринова рассказала, как гиперопека влияет на детей
  • Gettyimages.ru

«При гиперопекающих родителях ребёнок не проходит все этапы взросления. Он лишается возможности развиваться самостоятельно и в результате отстает в психоэмоциональном развитии от сверстников», — объяснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По словам психолога, повзрослевшие дети гиперопекающих родителей часто инфантильны, закомплексованы, невротичны, склонны к зависимостям и уходу от ответственности.

Баринова советует гиперопекающим родителям проработать свои психологические травмы, найти хобби и стремиться к самореализации. Важно поддерживать ребёнка и давать ему возможность ошибаться.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала НСН, как можно спасти детей от домашнего насилия и объяснила, почему они боятся рассказывать о нём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить