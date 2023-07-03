Психолог Баринова рассказала, как гиперопека влияет на детей

Педагог-психолог, нейропсихолог и детский психолог Сусанна Баринова рассказала, как гиперопека родителей влияет на психическое состояние ребёнка.

«При гиперопекающих родителях ребёнок не проходит все этапы взросления. Он лишается возможности развиваться самостоятельно и в результате отстает в психоэмоциональном развитии от сверстников», — объяснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По словам психолога, повзрослевшие дети гиперопекающих родителей часто инфантильны, закомплексованы, невротичны, склонны к зависимостям и уходу от ответственности.

Баринова советует гиперопекающим родителям проработать свои психологические травмы, найти хобби и стремиться к самореализации. Важно поддерживать ребёнка и давать ему возможность ошибаться.

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