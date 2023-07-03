В рамках Тихоокеанского театрального фестиваля покажут кукольный спектакль на воде
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Во второй раз в Приморье пройдёт фестиваль, посвящённый памяти Валерия Ивановича Шадрина, выдающегося режиссёра, создателя Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова и автора концепции Международного Тихоокеанского театрального фестиваля.
Организаторы сообщают, что в программе фестиваля, направленного на развитие театрального искусства на Дальнем Востоке, представлено десять спектаклей различных жанров из стран Южной Америки, Африки, Латинской Америки и Европы. Показы будут проводиться на Приморской сцене Мариинского театра и в Приморском академическом театре имени Горького.
Открыты продажи билетов.
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