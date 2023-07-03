В рамках Тихоокеанского театрального фестиваля покажут кукольный спектакль на воде

В рамках Тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке, который пройдёт с 21 сентября по 7 октября, покажут вьетнамский кукольный спектакль на воде и кубинский современный балет.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Во второй раз в Приморье пройдёт фестиваль, посвящённый памяти Валерия Ивановича Шадрина, выдающегося режиссёра, создателя Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова и автора концепции Международного Тихоокеанского театрального фестиваля.

Организаторы сообщают, что в программе фестиваля, направленного на развитие театрального искусства на Дальнем Востоке, представлено десять спектаклей различных жанров из стран Южной Америки, Африки, Латинской Америки и Европы. Показы будут проводиться на Приморской сцене Мариинского театра и в Приморском академическом театре имени Горького.

Открыты продажи билетов.

Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.