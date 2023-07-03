Дерматолог Филёва: солнце и морская вода могут навредить волосам

Врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, как защитить волосы в летнее время.

УФ-излучение разрушает защитную оболочку волос, они становятся жёсткими и хрупкими и ломаются, — объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, из-за длительного пребывания на солнце волосы выгорают. Это значит, что разрушаются внутренние структуры волоса, объяснила дерматолог.

По словам Филёвой, на влажных волосах механические повреждения опасны вдвойне.

Врач рекомендует для защиты от солнца использовать головные уборы или косметические средства с аминокислотами, УФ-фильтрами, липидами и силиконами. Также важно, чтобы средства содержали фильтры от UVB-излучения, разрушающего кератин, и от UVA, разрушающего пигмент.

Кроме того, после бассейна или моря, лучше промыть волосы чистой водой и дать им просохнуть в тени.

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