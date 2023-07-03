Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил регионам России к октябрю разработать программы развития беспилотных авиасистем.

Об этом сообщил кабмин.

«Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет планирует дополнительно поставить беспилотники в управления и ведомства в новых регионах России.