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Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

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Вице-премьер Андрей Белоусов поручил регионам России к октябрю разработать программы развития беспилотных авиасистем.
Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщил кабмин.

«Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет планирует дополнительно поставить беспилотники в управления и ведомства в новых регионах России.

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