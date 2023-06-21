Бастрыкин: в управления СК в новых регионах дополнительно поставят беспилотники

Следственный комитет планирует дополнительно поставить беспилотники в управления ведомства в новых регионах России.

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Управления обеспечены самой современной криминалистической техникой. В ближайшее время в отдельные подразделения планируем дополнительные поставки беспилотных летательных аппаратов вертолётного типа», — заявил он.

По его словам, это будет способствовать более эффективной работе при проведении следственных действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти стимулируют военную промышленность страны для разработки БПЛА.