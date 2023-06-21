Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бастрыкин: в управления СК в новых регионах дополнительно поставят беспилотники

Короткая ссылка
Следственный комитет планирует дополнительно поставить беспилотники в управления ведомства в новых регионах России.
Бастрыкин: в управления СК в новых регионах дополнительно поставят беспилотники
  • РИА Новости

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Управления обеспечены самой современной криминалистической техникой. В ближайшее время в отдельные подразделения планируем дополнительные поставки беспилотных летательных аппаратов вертолётного типа», — заявил он.

По его словам, это будет способствовать более эффективной работе при проведении следственных действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти стимулируют военную промышленность страны для разработки БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить