Путин: власти стимулируют военную промышленность на разработку беспилотников

Российские власти стимулируют военную промышленность страны для разработки БПЛА, заявил президент России Владимир Путин.

Журналист Евгений Поддубный в ходе беседы президента с военкорами, которая была показана в передаче «Москва. Кремль. Путин», попросил больше стимулировать промышленность на разработку беспилотников.

«Мы делаем это», — приводит РИА Новости ответ Путина.

Ранее НСН передавала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.