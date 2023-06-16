В Нижнем Новгороде построят центр по производству БАС

В Нижнем Новгороде создадут центр по производству беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Проект будет реализован при участии правительства Нижегородской области, АО «НПП «Радар ммс» и АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Создание центра будет иметь огромное значение для разработки, тестирования, производства, сертификации и развития рынка беспилотной авиации Российской Федерации.

Уточняется, что в рамках работы НПЦ БАС планируется привлечение профильных организаций, стартапов, вузов и центров обучения.

Ранее НСН передавало, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.