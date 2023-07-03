В Приангарье директор АЗС и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина

Директор автозаправочной станции и его сожительница погибли в Иркутской области при проведении работ по очистке цистерны для бензина.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибшие не использовали средства защиты дыхания и могли отравиться ядовитыми парами.

Ранее в Приморье возбудили дело после смерти рабочего на металлопромышленном предприятии.

Также сообщалось, что в Оренбурге погибла девочка в результате падения перекрытия теплотрассы.