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В Приморье возбудили дело после смерти рабочего на металлопромышленном предприятии

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В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на металлопромышленном предприятии в Уссурийске.
В Приморье возбудили дело после смерти рабочего на металлопромышленном предприятии
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, в результате которых погиб рабочий, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК России», — говорится в заявлении.

По версии следствия, трагедия произошла из-за недобросовестности коллеги погибшего, который должен был обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, но не исполнил должным образом свои задачи, что и привело к падению в станок.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске в ночь на 1 июля погиб работник металлопромышленного предприятия в результате попадания в прокатный станок.

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