В Уссурийске погиб работник металлопромышленного предприятия при попадании в станок

В Уссурийске в ночь на 1 июля погиб работник металлопромышленного предприятия при попадании в прокатный станок.

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«В ночь на 1 июля 2023 года иностранный гражданин — работник металлопромышленного предприятия на улице Коммунальной в г. Уссурийске — при выполнении работ упал в прокатный станок», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина скончался на месте происшествия. По факту произошедшего организована проверка исполнения требований трудового законодательства и полноты обеспечения требований безопасности на производстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске рабочий погиб при падении на глубину около 7 м на ТЭЦ.