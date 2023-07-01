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В Уссурийске погиб работник металлопромышленного предприятия при попадании в станок

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В Уссурийске в ночь на 1 июля погиб работник металлопромышленного предприятия при попадании в прокатный станок.
В Уссурийске погиб работник металлопромышленного предприятия при попадании в станок
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«В ночь на 1 июля 2023 года иностранный гражданин — работник металлопромышленного предприятия на улице Коммунальной в г. Уссурийске — при выполнении работ упал в прокатный станок», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина скончался на месте происшествия. По факту произошедшего организована проверка исполнения требований трудового законодательства и полноты обеспечения требований безопасности на производстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске рабочий погиб при падении на глубину около 7 м на ТЭЦ.

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